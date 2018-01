Vendas de smartphones devem crescer 55% - Link - Estadão

??? Pesquisa estima crescimento de vendas quatro vezes maior do que as de celulares simples neste ano; Android pode atingir 40% do mercado

LONDRES – As vendas de smartphones, como o iPhone, da Apple, devem crescer 55% neste ano, velocidade quatro vezes mais rápida do que o mercado amplo de telefonia, informou a empresa de pesquisa IDC.

A companhia informou nesta quinta-feira, 9, que o crescimento seria estimulado pelos menores preços, melhores aplicativos e pacotes de dados mais baratos, com um aumento de vendas particularmente previsto em regiões emergentes como Ásia e América Latina, onde a utilização destes aparelhos e serviços ainda está no estágio inicial.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Usuários de telefones celulares em todo o mundo estão trocando seus aparelhos com menos funções pelos smartphones, “já que estes dispositivos permitem às pessoas realizar tarefas diárias como compras e operações bancárias de qualquer lugar”, disse Kevin Restivo, analista sênior do departamento do IDC que pesquisa o segmento.

O IDC espera que o sistema operacional para smartphones do Google, o Android, cresça e alcance mais de 40% do mercado na segunda metade de 2011, após ter ultrapassado o Symbian, da Nokia, no fim do ano passado e se tornado o principal sistema operacional do mundo para o segmento.

Para o IDC, o Symbian, que foi dispensado pela Nokia em prol do Windows Phone, da Microsoft, deve prontamente perder mercado.

É previsto que os aparelhos Nokia Windows cheguem a mais de 20% do mercado de smartphones em 2015, isso se a integração dos sistemas das companhias ocorrer sem grandes problemas.

/ REUTERS