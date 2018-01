Vendas de smartphones sobem 110% no Brasil - Link - Estadão

Aparelhos desta categoria representam mais da metade das vendas totais de celulares do País

RIO DE JANEIRO – As vendas de smartphones no país subiram 110% no segundo trimestre ante mesmo período do ano passado, para 8,3 milhões de unidades, segundo levantamento da IDC Brasil divulgado nesta quarta-feira, 28.

Esta é a primeira vez que a venda de smartphones supera a venda de celulares tradicionais, informou a empresa. A venda de celulares convencionais teve uma retração de 35% no período.

De abril a junho foram vendidos aproximadamente 15 milhões de celulares no país, sendo que desse total 54% foram smartphones, contra 46% de “feature phones” (telefones celulares tradicionais).

De acordo com relatório da IDC Brasil, o mercado total de celulares cresceu 3% no período, na comparação anual.

Em comunicado, Leonardo Munin, analista de mercado da IDC Brasil, afirmou que os números mostram que a migração de telefones tradicionais para smartphones ocorre de forma acelerada e que a forte demanda no Dia das Mães deixou vários fabricantes sem estoque.

O executivo também apontou o início da desoneração fiscal para os produtores locais de smartphones como um fator importante, por diminuir os preços.

Segundo a IDC, o preço médio dos smarphones, que estava em torno de US$ 316 no primeiro trimestre, caiu para US$ 240 no segundo.