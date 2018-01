Vendas de tablets caem 9;7% no trimestre - Link - Estadão

Movimento é sazonal e não uma tendência, aponta análise do IDC; pesquisa confirma perda de terreno da Apple

SÃO PAULO – Novos números do instituto de pesquisa IDC indicam uma desaceleração nas vendas mundiais de tablets no segundo trimestre do ano em relação ao primeiro. Os dados também confirmam que a Apple perdeu terreno nas vendas desse tipo de dispositivo no segundo trimestre de 2013, em comparação com o mesmo período ano passado.

O mercado mundial de tablets encolheu 9,7% no segundo trimestre deste ano comparado com primeiro trimestre, segundo a IDC. É a primeira queda consecutiva em um trimestre já registrada pela empresa de pesquisas. Em relação ao mesmo período em 2012, porém, o crescimento foi de 59,6%, subindo de 28,3 milhões de unidades vendidas para 45,1 milhões.

Para Tom Manielli, diretor de pesquisas da IDC, o recuo é sazonal e não uma tendência maior. “Sem novos iPads, o mercado desacelerou. Isso provavelmente continuará no terceiro trimestre. No entanto, no quarto trimestre novos produtos da Apple, Amazon e outros devem impulsionar um crescimento sólido no mercado”, disse ele em relatório divulgado pela empresa.

Sem novidades na prateleira, a Apple viu suas vendas caírem 14,1% entre os dois períodos. No segundo trimestre de 2012, a empresa vendeu 17 milhões de aparelhos, subiu para 19,5 milhões no primeiro trimestre de 2013, e caiu para 14,1 milhões de unidades no segundo trimestre deste ano, número abaixo do previsto por analistas.

Alguns analistas acreditam que os tempos são outros e a oferta de novos produtos não será o bastante para revigorar a Apple. “Quando a Apple decidir renovar sua linha de iPads ela não terá o mesmo impacto de lançamentos anteriores,” disse o analista James Wang, da Canalys, em outro relatório.

A concorrência é cada vez mais numerosa e agressiva, especialmente as crescentes fileiras dos tablets com sistema operacional Android. Embora os dois maiores vendedores de aparelhos com esse sistema, Samsung e ASUS, tenham também registrado quedas do primeiro para o segundo trimestre (Samsung: de 8,6 milhões para 8,1 milhões de unidades; Asus: de 2,6 milhões para 2 milhões), seu crescimento ano a ano é fenomenal. A Samsung expandiu suas vendas em 277% e a Asus 120,3%, ambos na comparação entre o segundo trimestre de 2012 e o de 2013.

O quarto e o quinto lugar do ranking da IDC trazem empresas que também cresceram de maneira formidável no ano a ano. A Lenovo e a Acer aumentaram suas vendas de tablets em 313,9% e 247,9%. Suas vendas totalizaram 1,5 milhão e 1,4 milhão de unidades, respectivamente.

A plataforma Android como um todo cresceu 162,9%, com sua fatia de mercado global subindo de 38% para 62,6%. Em unidades vendidas, os números representam um aumento de 10,7 milhões para 28,2 milhões, de acordo com o levantamento do IDC.

O sistema Windows também registrou ganho de mercado de um ano para cá. Sua participação expandiu de 1% para 4%, representando um aumento de 300 mil para 1,8 milhão de peças vendidas (e um crescimento ano a ano de 527%).

Semana passada, a Strategy Analysts publicou que tablets Android eram responsáveis por 67,2% do mercado global no segundo trimestre de 2013 e que o sistema iOS caiu de uma posição de 47,2% no segundo trimestre do ano passado para 28,3% na mesma época este ano.

Outro instituto, o Canalys indicou também na semana passada que os tablets de tela menor estão por trás da popularização do dispositivo. Segundo seu levantamento, 68% dos aparelhos vendidos no segundo trimestre de 2013 tinham uma tela menor que 9 polegadas.