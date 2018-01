Vendas de tablets caem pela primeira vez no mundo - Link - Estadão

SÃO PAULO – As vendas globais de tablets caíram pela primeira vez no primeiro trimestre de 2014, depois de anos de crescimento. Foram vendidos 56 milhões de unidades no período, comparado com 59 milhões no primeiro trimestre de 2013. As informações são de um levantamento da consultoria NPD, que também reviu suas expectativas de vendas de tablets para 2014.

A pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 10, atribui a queda em parte ao crescimento dos celulares de tela grande, também chamados de phablets. A demanda por tablets de tela menor (entre 7 e 7,9 polegadas), categoria que foi a responsável por impulsionar o segmento e no ano passado foi responsável por 58% das vendas globais, tem desacelerado. Em mercados emergentes, os smartphones com telas acima de 5,5 polegadas estão avançando nessa fatia, diz a NPD.

A empresa espera agora que as vendas de tablets cresçam 14% para 285 milhões no ano. A previsão anterior era de 315 milhões de peças. A consultoria estima que até 2017, a taxa de crescimento anual irá diminuir para taxas de um dígito.

“A demanda de tablets em 2014 tem sido afetada pela queda na procura pela categoria de 7 polegadas em regiões emergentes e na China”, disse Hisakazu Torii, executivo da NPD DisplaySearch. “A maioria das grandes marcas recentemente reduziram seus planos para 2014″.

Em maio, quando a Apple divulgou seus resultados do primeiro trimestre, o tablet iPad destoava como o único produto que tinha registrado queda nas vendas. Esta semana, a Samsung decepcionou o mercado com sua expectativa de lucro para o segundo trimestre, responsabilizando em parte o segmento de tablets pelo possível resultado. Segundo a empresa sul-coreana, os tablets perderam o fôlego com uma demanda geral mais fraca e canibalização por parte dos celulares de tela grande.

Para os tablets de telas maiores, acima de oito polegadas, as notícias são melhores. Segundo a NPD, a fatia das vendas de modelos entre 8 e 10,9 polegadas deve ultrapassar as dos com tela menor até 2018. Além disso, tablets com telas acima de 11 polegadas irão ultrapassar 10% do mercado até esta data. “O aumento nos tamanhos de tela irá ajudar a aumentar a receita vinda de tablets”, disse Torii.

As previsões da NPD vão na mesma linha do que já foi antecipado pela consultoria IDC no fim de maio. De acordo com a empresa, as vendas de tablets no País em 2014 devem aumentar 35,4%, bem menos que os 120% alcançados em 2013. Globalmente, o IDC reajustou sua projeção de vendas da categoria para o ano de 2014, de 260 milhões de peças para 245,4 milhões.