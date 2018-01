Vendas de tablets no Brasil crescem 275% - Link - Estadão

Foram 606 mil aparelhos vendidos no segundo trimestre de 2012

SÃO PAULO – As vendas de tablets no Brasil totalizaram 606 mil unidades no segundo trimestre, crescimento de 275% em relação ao mesmo período no ano passado, informou nesta segunda-feira a empresa de pesquisa de mercado IDC Brasil.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

O crescimento deve continuar veloz, com vendas totais de 2,6 milhões de aparelhos até o fim de 2012 e de 5,4 milhões em 2013, estimou o IDC.

De acordo com a empresa de pesquisas, essa expansão é justificada pela introdução de novos modelos, principalmente aqueles fabricados por companhias chinesas, com preço menor do que 1.000 reais.

“Apesar da desaceleração da economia ter afetado o mercado de PCs, os tablets mantiveram o ritmo acelerado de crescimento”, disse em comunicado o analista Attila Belavary, do IDC. “É um número recorde impulsionado pela grande quantidade de dispositivos com preços inferiores a R$ 1.000 introduzidos no mercado”.

Esse fator influenciou também as configurações dos tablets comercializados no país: metade dos aparelhos vendidos tem tela de 7 polegadas e, entre esses, apenas um quinto tem conectividade 3G inerente ao dispositivo.

O Brasil também passou a ser o 11o maior mercado de tablets do mundo no segundo trimestre. No mesmo período de 2011, era apenas o 17o. Já entre as economias emergentes Índia, China e Rússia, o país supera apenas a Índia.

/ Reuters