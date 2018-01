Vendas de tablets sobem 11%; apesar da queda do iPad - Link - Estadão

FOTO: Kim Hong-Ji/Reuters FOTO: Kim Hong-Ji/Reuters

SÃO FRANCISCO – As vendas de tablets subiram 11% no mundo todo durante o segundo trimestre de 2014 em relação ao mesmo período do ano anterior, um número divulgado nesta quinta-feira e que dissipa as dúvidas sobre o futuro destes aparelhos, após a constatação de uma redução das vendas de iPads.

A empresa de pesquisas de mercado IDC publicou hoje um relatório no qual mostra o número de tablets vendidos entre abril e junho no mundo todo em 49,3 milhões, 11% mais que os vendidos no mesmo período de 2013.

No entanto, este aumento das vendas de dispositivos não beneficiou o fabricante do até então tablet mais popular, o iPad da Apple, já que a companhia californiana apresentou na terça-feira resultados trimestrais nos quais as vendas deste dispositivo tinham caído 9%.

Do total de 49,3 milhões de tablets vendidos nos últimos três meses, apenas 13,3 milhões (26,9%) foram iPads.

As grandes beneficiadas pelo crescimento do mercado dos tablets não foram as empresas consolidadas como a Apple e a sul-coreana Samsung (que viu um aumento de apenas 1,6%), mas pequenos fabricantes e, principalmente, o gigante tecnológico chinês Lenovo, que vendeu 64,7% mais tablets que no mesmo período do ano passado.

Em outros mercados como o dos computadores, a Lenovo já é a maior fabricante em nível mundial, acima de companhias americanas de grande tradição como Hewlett-Packard e Dell.

“Até pouco tempo, Apple e, em menor medida, Samsung, tinham se situado à frente do mercado, quase sem sofrer impactos por parte dos concorrentes. Agora vemos como os rivais menores estão crescendo e as porções se nivelam à medida que o mercado entra em uma nova fase”, opinou o analista da IDC, Jitesh Ubrani.

/ EFE