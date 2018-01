Vendas de tablets Windows superam Playbook - Link - Estadão

O tablet da Research in Motion, dona do BlackBerry, teve vendas menores que o da rival Microsoft

Na CES 2011, tablet da Lenovo equipado com Windows 7. FOTO: Rick Wilking (Reuters)

NOVA YORK – Tablets com software da Microsoft registraram vendas mais fortes que o Playbook da Research In Motion, fabricante do BlackBerry, neste segundo trimestre, aponta pesquisa da empresa Strategy Analytics.

Ainda que a Microsoft tenha ainda de lançar uma versão do seu software Windows específica para tablets, houve um aumento de 4,6% deste mercado no segundo trimestre, frente aos 3,3% do tablet Playbook, que está baseado no software QNX da RIM.

A RIM lançou o Playbook, seu primeiro tablet, em abril e recebeu críticas pelo aparelho. A Microsoft, que oferece a tablets o mesmo sistema operacional utilizado para computadores, não deve lançar até o final do ano um software próprio para tablets.

Enquanto isso, a Apple, líder deste mercado, resistiu ao desafio imposto pelo Google, cujo software Android é utilizado por tablets de muitos fabricantes de aparelhos como Samsung e Motorola.

O iPad da Apple dominiu o mercado com uma porcentagem de 61,3%. Contudo, o Android aumentou sua fatia de mercado para 30%, taxa bem maior que os 2,9% registrados no segundo trimestre do ano passado, quando a Apple dominava com 94,3% do setor, disse a Strategy Analytics.

