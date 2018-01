Vendas de videogames caem nos EUA - Link - Estadão

As vendas de videogames caíram 1% em julho no varejo norte-americano, afirmou na quinta-feira a empresa NPD, que acompanha as operações do setor, sinalizando certa recuperação no segmento.

As vendas de software caíram 8%, para 403,3 milhões de dólares, enquanto as de hardware subiram 12%, para 313,8 milhões de dólares. Já as vendas de acessórios recuaram 2%, a 129,3 milhões de dólares.

A queda total em julho ficou em 1%, desempenho melhor que o observado na indústria no acumulado do ano, com as vendas no varejo caindo 8 % nos Estados Unidos.

O Xbox 360, da Microsoft, com um novo modelo mais fino, foi o console mais vendido em um mês pela primeira vez desde setembro de 2007, segundo a NPD. O Wii, da Nintendo, ficou em segundo, seguido pelo PlayStation 3, da Sony.

O jogo para computador StarCraft II, da Blizzard, foi o mais vendido, seguido pelo NCAA Football 11, da Electronic Arts.

