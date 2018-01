Vendas de videogames nos EUA sobem e Nintendo bate recorde - Link - Estadão

O Wii vendeu 3,8 milhões de unidades em dezembro e estabeleceu um recorde para vendas de consoles mensais nos Estados Unidos. As vendas do PlayStation 3 da Sony subiram cerca de 90 por cento, para 1,36 milhão de unidades, seguido de perto pelo Xbox 360 da Microsoft, com 1,31 milhão.

O jogo “New Super Mario Bros” da Nintendo foi o mais vendido no mês, terminando o ano em terceiro lugar. No ano, “Call of Duty: Modern Warfare 2″ da Activision Blizzard foi o game mais vendido. Jogos como “Mass Effect”, “God of War” e “BioShock” são os grandes lançamentos do início de 2010.