Vendas do Kindle são vagas; mas expressivas - Link - Estadão

Por Verne G. Kopytoff

A Amazon.com não perde oportunidades de anunciar o sucesso do seu tablet Kindle. Mas a empresa sempre o faz sem divulgar um número específico para as unidades vendidas.

A Amazon manteve este padrão de ambiguidade na segunda feira, 25, ao dizer que os consumidores estão comprando a versão mais recente do Kindle num ritmo nunca antes visto. As vendas registradas nos primeiros 24 dias de outubro já ultrapassaram o total de Kindles vendidos em outubro, novembro e dezembro do ano passado.

“Ainda estamos em outubro e já vendemos mais dispositivos Kindle desde o lançamento da nova versão do que durante todo o último trimestre do ano passado — o que é impressionante, pois o último trimestre é o período de maior movimento para a Amazon”, disse Steve Kessel, vice-presidente sênior da empresa, em pronunciamento.

E quantos foram, afinal, os dispositivos vendidos? A Amazon não revelou.

A empresa foi igualmente vaga ao comentar as vendas de e-books — cujo volume também parece ter sido expressivo.

Entre as informações divulgadas na segunda feira, a empresa disse que nos últimos 30 dias os consumidores compraram na Amazon.com mais livros em formato eletrônico do que no formato impresso — tanto edições em capa dura quanto com capa tradicional — dentre os títulos das suas listas de 10, 25, 100 e 1.000 mais vendidos. A proporção das vendas de e-books para as de livros impressos foi de dois para um, disse a empresa.

As informações divulgadas não contabilizaram as vendas fora das listas de best-sellers. Se os demais títulos forem incluídos, é possível que o número de livros impressos vendidos pela Amazon.com ainda supere o volume de vendas de e-books.

A Amazon disse que as vendas de livros no formato impresso continuaram a aumentar (apesar de aparentemente não crescerem tão rápido quanto as vendas de e-books).

Seja como for, os dados da Amazon são mais um indício revelador das mudanças nos hábitos de leitura do consumidor.

Em julho, a Amazon disse que as vendas de e-books tinham ultrapassado as de livros em formato capa dura, mostrando como os livros eletrônicos se tornaram populares.