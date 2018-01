Vendas mundiais de música digital alcançam as físicas pela primeira vez - Link - Estadão

Vendas em formato digital cresceram 6,9% no ano passado. FOTO: Reuters Vendas em formato digital cresceram 6,9% no ano passado. FOTO: Reuters

LONDRES – As vendas de música digital em nível mundial igualaram pela primeira vez as físicas, segundo um relatório anual da Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI, sigla em inglês) apresentado na terça-feira, 14, em Londres.

Apesar do progresso na venda de música digital, a indústria fonográfica faturou US$ 14,970 bilhões no ano passado, 0,4% a menos que no período anterior.

Na Europa, as vendas de música seguiram a mesma tendência e caíram 0,2%. Um dos mercados que mais cresceu foi o da Espanha, com um aumento de 15,2%.

O crescimento no mercado espanhol, após vários anos de quedas, não influenciou na venda de formatos digitais, que ainda segue atrás das vendas de música física.

Em nível mundial, as vendas de música em formato digital aumentaram 6,9%, com rendimento de US$ 6,850 bilhões. No caso das vendas físicas, como CD e vinil, a receita foi de US$ 6,820 bilhões, pouco abaixo da música digital.

De acordo com a IFPI, a América Latina registrou um forte crescimento nos últimos quatro anos, o que representou 4% do mercado mundial da indústria em 2014.

O relatório aponta que o mercado musical continua em transição e destaca que, cada vez mais, os consumidores utilizam serviços streaming para escutar música. Os streamings de música representam atualmente 23% do faturamento de música digital, com US$ 1,6 bilhões.

A conselheira do IFPI, Frances Moore, afirmou, ao apresentar o documento, que a revolução da música em formato digital avança rumo a novas fases “guiada pelos desejos do consumidor de ter acesso à música”.

“O fato de as vendas em formato digital igualarem as vendas em formato físico é um reflexo de como a indústria musical soube se adaptar aos novos tempos”, disse Moore.

Desafios

O relatório também mostra alguns desafios que a indústria musical deve enfrentar no futuro e alerta que determinadas plataformas de conteúdo, como YouTube e Daily Motion, dão poucas retribuições à indústria musical.

Como exemplo, o relatório mostra que o YouTube, um dos meios mais populares de acesso à música, e outras plataformas de conteúdo apresentaram rendimento de “apenas” US$ 641 bilhões em 2014, número considerado baixo em comparação com os US$ 1,6 bilhões das plataformas de streaming como Spotify e Deezer.

Moore ressaltou que as plataformas em vídeo “estão se aproveitando das leis de direitos autorais e de propriedade intelectual” e estão retribuindo com quantias inferiores às que deveriam à indústria musical. Além disso, acrescentou que o IFPI trabalha para regular essa legislação “anômala” no futuro.

Outra das medidas anunciadas para reativar a indústria musical em 2015 é, a partir do mês de julho, determinar a sexta-feira como data única mundial para o lançamento de novidades musicais, já que na atualidade cada país escolhe o dia por conta própria.

Mais vendidos

O relatório revela que o disco mais vendido de 2014 foi a trilha sonora do filme Frozen: Uma Aventura Congelante (veja imagem acima), produzida por vários artistas, que vendeu 10 milhões de cópias.

O single “Happy”, do cantor Pharrell Williams, foi o mais vendido com 13,9 milhões de cópias na categoria de músicas.

A cantora Taylor Swift, de 25 anos, foi nomeada como a artista mais popular de 2014 por liderar o mercado em número de downloads, streaming e vendas em formato físico no mundo inteiro.

/EFE