Vendas mundiais do iPhone crescem 13% - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Apple divulgou ontem um crescimento de 6% na receita trimestral, com destaque para um aumento de 28% na China, resultado conseguido em meio à intensa competição de seu terceiro maior mercado.

As vendas de iPhones na China saltaram cerca de 48% e as vendas do computador Mac cresceram 39% no trimestre terminado em junho, disse o diretor financeiro, Luca Maestri, em entrevista.

A companhia divulgou vendas de 35,2 milhões de iPhones em um mercado de smartphones cada vez mais competitivo, 13% maior na comparação anual.

A China é considerada crucial para as perspectivas de crescimento de longo prazo da Apple, disse Maestri.

Os telefones de baixo custo vendidos lá por concorrentes como a Xiaomi parecem ter tirado participação de mercado de outras companhias que utilizam o Android, software móvel do Google, acrescentou o executivo.

As vendas de iPhones geralmente caem nos trimestres anteriores ao lançamento de um produto principal, como um novo iPhone. A nova versão do aparelho tem lançamento esperado para o início do segundo semestre.

Segundo reportagem do Wall Street Journal, a Apple pediu que fornecedores fabriquem entre 70 milhões e 80 milhões de unidades de iPhones com tela grande até o fim do ano, no que pode ser sua maior produção inicial de iPhones.

Previsão

A fabricante do iPhone, que deriva sua receita principalmente de dispositivos móveis de alto padrão, divulgou vendas de US$ 37,4 bilhões no terceiro trimestre fiscal encerrado em junho, pouco abaixo das estimativas de Wall Street, de cerca de US$ 38 bilhões.

A companhia vendeu 35,2 milhões de iPhones, mas as vendas do iPad, de 13,3 milhões, ficaram abaixo das projeções de analistas, de mais de 14 milhões. Os tablets em geral têm sofrido pressão crescente por causa de modelos de smartphone com telas maiores.

O lucro líquido da Apple subiu 12,2%, para US$ 7,75 bilhões, ou US$ 1,28 por ação. O resultado superou expectativas de US$ 1,23 por ação e foi o melhor crescimento trimestral em sete trimestres.