Vendas online devem aumentar - Link - Estadão

As empresas brasileiras de comércio eletrônico devem faturar 20% a mais em 2011 no Dia das Mães em relação ao mesmo período de 2010, com a competitividade no setor impulsionando o consumo, de acordo com projeção da consultoria e-bit divulgada nesta segunda-feira, 25.

O setor deve reportar faturamento de R$ 750 milhões entre 24 de abril e 8 de maio deste ano, contra R$ 625 milhões obtidos no mesmo período do ano passado, disse a consultoria. Segundo o e-bit, a maior competitividade no setor, buscando atrair novos consumidores para a internet, deve ditar o crescimento.

No fim de 2010, 23 milhões de pessoas já haviam feito ao menos uma compra online, ante 17,6 milhões em 2009. A consultoria, que inicialmente esperava crescimento de 30% no faturamento no período, reviu para baixo sua projeção após as vendas se mostrarem fortes no ano passado, impulsionadas pela comercialização de televisores de tela plana ocasionada pela Copa do Mundo durante as mesmas datas.

/ REUTERS