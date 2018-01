Vendas online devem crescer 20% - Link - Estadão

Empresa de consultoria aponta que faturamento do comércio eletrônico deve aumentar na semana anterior ao Dia dos Pais

SÃO PAULO - O faturamento das empresas de comércio eletrônico deve crescer 20% durante as duas semanas que antecedem o Dia dos Pais em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a e-bit, consultoria de informações de e-commerce.

A previsão é de que as vendas por meio da internet entre os dias 31 de julho e 13 de agosto atinja R$ 625 milhões.

A e-bit prevê que as categorias de eletrônicos (de grande e pequeno porte, como televisores, MP3 players e câmeras digitais), artigos de informática e acessórios automotivos puxem as vendas. O tíquete médio este ano deve fechar em torno de R$ 330,00, ante R$ 363,00 da mesma data do ano passado.

