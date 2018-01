Vendas zeram estoques de iPhone 5 - Link - Estadão

Apple vendeu cinco milhões unidades do novo aparelho e esgotou estoques

NOVA YORK – A Apple vendeu mais de cinco milhões de unidades do iPhone 5 em apenas três dias e ficou com os estoques zerados, anunciou nesta segunda-feira, 24, a companhia.

O desempenho é melhor que o obtido com seu antecessor, o iPhone 4S, que encerrou o primeiro fim de semana de vendas na casa das quatro milhões de unidades, em outubro de 2011.

Muitas das encomendas da pré-venda só serão despachadas em outubro, embora a maioria delas já tenha saído dos centros de distribuição, ressaltou a Apple.

“Apesar de nosso estoque inicial já estar esgotado, lojas continuam a receber regularmente levas de iPhone 5 e nossos clientes podem continuar a comprar online e receber uma data estimada de entrega”, declarou o presidente-executivo, Tim Cook, em comunicado.

As expectativas por novos produtos da Apple são tão altas que Wall Street parece não ter se contentado com os últimos números, e às 13h23 (de Brasília) as ações da fabricante caíram 1,58%, a US$ 689,05.

“Parece que os investidores ficaram decepcionados com a desaceleração do crescimento no primeiro fim de semana”, afirmou o analista do BTIG, Walter Piecyk.

O risco de menor produção de smartphones em decorrência de qualquer problema com fornecedores faz a empresa de tecnologia mais valiosa do mundo ser observada de perto.

“Acreditamos que as vendas poderiam ser potencialmente muito maiores se não fossem as limitações de fornecimento”, afirmou o analista William Power, da Baid Equity Research. Ele prevê que a Apple venderá de 8 a 10 milhões de unidades no quarto trimestre fiscal, que termina em setembro.

A Sharp, um dos principais fornecedores da Apple, luta contra altos custos e tenta levantar fundos para pagar dívidas. Além disso, a Foxconn, grupo de Taiwan que monta iPhones, fechou uma fábrica na China nesta segunda-feira após 2 mil trabalhadores se envolverem em uma briga. Ainda não se sabe por quanto tempo a unidade ficará parada.

A Apple tinha dito na semana passada que as pré-vendas tinham superado as estimativas iniciais e que muitos dos pedidos não chegariam antes de outubro.

Houve rumores de que a companhia não seria capaz de produzir rápido o suficiente para atender à demanda pelo smartphone.

“Ela pode não conseguir fabricá-lo rápido o suficiente para atender às metas”, disse o analista Colin Gillis, da BGC. “A verdade é que se não conseguir fabricar (rápido o suficiente), qualquer gargalo será negativo”, acrescentou.

Na sexta-feira, fãs da marca fizeram filas em lojas ao redor do mundo para comprar o aparelho, mais fino e mais leve e com uma tela maior do que a versão anterior.

