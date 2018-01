Venha estagiar no 'Link' - Link - Estadão

Como fizemos nos últimos anos, aqui está o aviso aberto a todos interessados: abrimos uma vaga de estágio no Link.

Se você é estudante de jornalismo do segundo ou terceiro ano, mora na Grande São Paulo e, principalmente, gosta de tecnologia e tem vontade de trabalhar na cobertura dos temas que a gente aborda, mande seu currículo para rh.redacao at grupoestado.com.br com o assunto “Estágio Link 2012″.

Conhecimento em inglês e outros idiomas é desejável.

Quem for selecionado vai trabalhar com a nossa equipe. Aqui, há mais de seis anos, não existe distinção entre online e impresso. A mesma equipe cuida dos dois formatos. O caderno, semanal, circula às segundas no Estado. E o site — e seus desdobramentos no Twitter, Facebook e Google+ — cobre o cotidiano da tecnologia.

Oferecemos bolsa auxílio, refeição no local, vale transporte, ônibus fretado e seguro de vida em grupo.

Se você quiser mostrar o seu trabalho ou o quanto gostaria de trabalhar conosco, deixe comentários abaixo ou mande mensagens pelas redes sociais.

Boa sorte!