Venha trabalhar no 'Link' - Link - Estadão

Twittar, blogar, fazer vídeos e fotos para subir na internet – isso todo mundo pode fazer hoje em dia. Mas que tal ampliar a sua vida digital incluindo a experiência de trabalhar em um veículo impresso?

Pois estamos, aqui no Link, selecionando candidatos para fazer parte de nossa equipe como estagiário. Não é preciso ser estudante de jornalismo, basta estar cursando universidade e ter aptidão para escrever, além de bastante vontade de trabalhar na área – que inclui games, redes sociais, computadores, celulares e novidades que ainda nem foram inventadas.

E se você acha que deve ser divertido trabalhar aqui, pense de novo: mais do que trabalhar na equipe mais legal de tecnologia e cultura digital do Brasil, você vai cobrir de perto as transformações que estão virando nossa vida do avesso.

Além de cursar uma universidade, os candidatos devem ter domínio do português, além de fluência em inglês. Ficou interessado? Mande seu currículo para rh.redacao@grupoestado.com.br. Quem for selecionado passará por uma prova e os escolhidos farão uma entrevista.