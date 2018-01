Ver .doc no Gmail - Link - Estadão

O Gmail ganhou uma nova função que permite que os arquivos do Microsoft Word sejam vistos dentro do navegador com um simples clique. Até agora, esse visualizador do Google Docs só funcionava para PDFs, apresentações em Powerpoint e arquivos TIFF.

Clicando em “Visualizar” ao lado do arquivo de Word anexado a um e-mail, ele é aberto em uma nova aba do navegador, onde há as opções de baixá-lo para seu computador, imprimi-lo, editá-lo online e salvá-lo nos Google Docs. O botão “Download” está mantido.