Veredicto da UE sobre Google sai até março - Link - Estadão

FOTO: Jacques Brinon/Reuters

BRUXELAS – Reguladores da União Europeia (UE) anunciarão por volta do fim do primeiro trimestre a decisão sobre o processo contra o Google, após um ano de investigação motivada pelas acusações da Microsoft e de outras companhias.

“Receberei o parecer da equipe do caso até o fim do primeiro trimestre. Não espero nada para antes disso. Veremos”, declarou à Reuters o comissário europeu de Concorrência, Joaquin Almunia, nos bastidores de uma conferência na noite de terça-feira.

Essa declaração de Almunia sugeriu que o caso pode ter uma decisão antes do que o previsto. Investigações antitruste costumam durar vários anos. A Comissão Europeia abriu um investigação contra o Google em novembro de 2010 após concorrentes terem acusado a companhia de abusar da liderança de mercado de serviço de busca.

