Verizon deve ganhar 'desconto' na compra do Yahoo - Link - Estadão

Reuters Presidente executiva do Yahoo, Marissa Mayer iniciou sua carreira no Google e chegou em 2012 à veterana empresa de internet cercada de expectativas: seria ela capaz de reverter o cenário ruim que o Yahoo estava passando? Depois de quase cinco anos, Marissa decidiu deixar a empresa, depois de sofrer pressões cada vez mais fortes dos investidores e maus resultados: em 2015, o Yahoo registrou perdas na casa de US$ 4,5 bilhões.

A Verizon, uma das maiores operadoras norte-americanas, está perto de fechar o acordo pela aquisição da compra de negócios de internet do Yahoo, diz uma fonte próxima ao assunto. Segundo ela, no entanto, a Verizon deverá ganhar um desconto na transação, entre US$ 250 milhões e US$ 350 milhões, no valor total concordado de US$ 4,83 bilhões.

O principal motivo para isso são as recentes questões do Yahoo com ciberssegurança: nos últimos meses, a empresa revelou que foi alvo de dois grandes ataques hackers, com invasão de mais de um bilhão de suas contas.

Desde então, a Verizon tem pressionado o Yahoo para reduzir o valor pedido pelo seus negócios de internet – além da crise de confiança pela empresa, o valor descontado será usado para pagar acordos comerciais.

Um representante da Verizon se negou a comentar o assunto. Já o Yahoo não respondeu imediatamente à reportagem da Reuters.

A esperança da Verizon é que os serviços de mensagem, busca e email do Yahoo, bem como suas ferramentas de propaganda, sejam unidos à sua unidade AOL (a antiga America Online), comprada pela empresa em 2015 por US$ 4,4 bilhões.

Segundo a empresa, a meta é reforçar esforços nas áreas de vídeo mobile e propaganda, gerando novas fontes de receita além do mercado de telecomunicações.

Quando a venda for concluída, o que restar do Yahoo – uma empresa sem produtos nem funcionários – deve ganhar um novo nome: Altaba. Além disso, sua presidente executiva, Marissa Mayer, deixará seu posto.