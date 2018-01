Verizon esclarece tarifas do iPad - Link - Estadão

Quando eu estava escrevendo minha avaliação do iPad 2, tentei entender os planos de preços do iPad com WiFi/3G. Como já observei na coluna, a beleza desses planos é que não é preciso fazer um contrato de dois anos. Pode-se iniciar e interromper o plano (e pagar por isso) numa base mês a mês, conforme a necessidade. Eu só queria descobrir os preços.

Fiz uma consulta sobre essa informação no Google e fiquei surpreso de ler, em vários sites, que quem deixar de usar os serviços de celular da Verizon para o iPad por mais de dois meses, terá de pagar uma nova taxa de ativação de US$ 35 para reativá-lo.

Isso me pareceu tão lesivo ao consumidor, tão ultrajante que enviei um e-mail a meu contato de relações públicas na Verizon. Ela me disse, com absoluta clareza, que isso não era verdade. Nunca houve tarifas de ativação de US$ 35. Pode-se acionar e descontinuar o serviço gratuitamente.

Foi isso então que eu publiquei.

Mas aí recebi esta nota de um leitor, e meu sangue gelou:

“Caro David: contatei a Verizon sobre os planos mês a mês do iPad 2. As especificações no site são vagas, mas eles estão planejando cobrar uma taxa de ativação inicial de US$ 35 e depois US$ 35 toda vez que ele for reativado depois de dois meses sem uso.”

Epa! Não já não tínhamos resolvido isso?

Lá fui eu de novo à Verizon. E lá veio a resposta de novo: “Não há nenhum encargo para a ativação do iPad 2.”

Branda Raney, meu contato de relações públicas, reconhece que, por alguma razão, tem havido muita desinformação sobre isso na internet”. Ela teoriza que as pessoas estão confundindo os planos para o iPad 2 com o pacote “iPad + MiFi” que a Verizon vende; para o MiFi EXISTE uma taxa de ativação.

Mas não no iPa d2. “Como o iPad 2 tem conexões 3G e Wi-Fi embutido, não há encargo de ativação. Pode-se entrar e sair de qualquer uma das redes, fazendo interrupções na 3G, à vontade, e reativando a 3G sem pagar uma taxa de ativação.”

Não consigo imaginar como isso poderia ser mais claro. Se você ligar para a Verizon e eles tentarem cobrar uma taxa de ativação, mostre esse post a eles.

