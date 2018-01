Versão de bolso de Rock Band surpreende - Link - Estadão

Jogos de música raramente funcionam nos videogames portáteis. Elite Beat Agents, para Nintendo DS, foi um dos pouquíssimos exemplos de game musical que soube explorar os atributos únicos do portátil para oferecer uma experiência de game satisfatória.

Guitar Hero já tentou fazer o mesmo no DS, mas o máximo que conseguiu foi imitar a jogabilidade da versão para consoles.

A Harmonix, empresa responsável pelo jogo, tem credenciais de sobra para isso. Logo no início da vida do PS2, ela lançou dois games de música que eram tão revolucionários que poucos entenderam do que se tratava na época. Frequency e Amplitude reuniam já os elementos de ritmo e música de Guitar Hero e Rock Band, mas com um elemento forte de puzzle e até ação.

Nos games, era preciso mudar entre diferentes faixas, que liberavam partes das músicas, em diferentes níveis de sonoridade.

Rock Band Unplugged é feito com base na jogabilidade de Frequency. 5 faixas de sonoridade rodam em paralelo na tela, e o jogador alterna entre elas com os botões L e R do PSP. As notas, 4 no total, são alimentadas com dois botões direcionais e dois de ação. Isso permite um grau de conforto incrível ao jogar, pois não é preciso fazer malabarismos com os polegares.

A lista de músicas inclusas no disco é enorme:

* AFI – Miss Murder

* All-American Rejects – Move Along

* Audioslave – Gasoline

* Black Tide – Show Me the Way

* Freezepop – Less Talk More Rokk

* Jimmy Eat World – The Middle

* The Killers – Mr. Brightside

* Lacuna Coil – Our Truth

* Lamb of God – Laid to Rest

* Modest Mouse – Float On

* Queens of the Stone Age – 3′s and 7′s

* System of a Down – Chop Suey!

* Tenacious D – Rock Your Socks

* 3 Doors Down – Kryptonite

* Alice in Chains – Would?

* Blink 182 – What’s My Age Again

* Foo Fighters – Everlong

* Judas Priest – Painkiller

* Lit – My Own Worst Enemy

* Lush – De-Luxe

* Mighty Mighty Bosstones – Where’d You Go?

* Nine Inch Nails – The Perfect Drug

* Nirvana – Drain You

* The Offspring – Come Out and Play (Keep ‘em Separated)

* Pearl Jam – Alive

* Smashing Pumpkins – Today

* Social Distortion – I Was Wrong

* Soundgarden – Spoonman

* Weezer – Buddy Holly

* Billy Idol – White Wedding Part 1

* Bon Jovi – Livin’ on a Prayer

* Dead Kennedys – Holiday in Cambodia

* Motörhead – Ace of Spades

* The Police – Message in a Bottle

* Siouxsie & the Banshees – The Killing Jar

* Boston – More Than a Feeling

* Jackson 5 – ABC

* Jethro Tull – Aqualung

* Kansas – Carry on Wayward Son

* Rush – The Trees

* The Who – Pinball Wizard

No início, apenas poucas músicas estão liberadas, mas de acordo com a evolução no game, elas vão sendo disponibilizadas.

Uma coisa bacana do jogo é a possibilidade de download de novas faixas. Na PSN, a loja online da Sony, é possível baixar novas músicas.

Rock Band Unplugged não é apenas um jogo de música. O nível do desafio e a mecânica do game garantem que mesmo quem não tenha muito interesse nas trilhas possa se divertir bastante.

Todos os elementos da versão para consoles estão presentes. É possível criar sua prórpia banda, fazer carreira musical ou simplesmente encarar desafios rápidos.

A facilidade de se entender os controles e a experiência final de jogo justificam o investimento no game, especialmente se levarmos em conta a longevidade que o download de novas músicas garante.

Simples e profundo, é o melhor game de música já lançado para o PSP. Recomendadíssimo.