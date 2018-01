Versão 'light' do Facebook para internet lenta chega ao Brasil - Link - Estadão

Divulgação

O Facebook lançou hoje no Brasil o Facebook Lite, uma versão da rede social que utiliza menos dados, desenvolvida para conexões mais lentas.

O app inclui as principais experiências do Facebook, como o News Feed, atualizações de status, fotos e notificações. A instalação e o carregamento do aplicativo prometem ser bem mais rápidos do que a versão comum, já que o Facebook Lite utiliza menos de 1MB. No entanto, por causa disso o programa não suporta vídeos e serviços avançados de localização.

O app funciona apenas para o sistema Android e já está disponível na Google Play Store.

O Facebook Lite foi lançado no início de junho, em países da África e Ásia, e a partir de hoje está disponível em países da América Latina e da Europa.

O Facebook Lite integra um plano de expansão da rede social em mercados emergentes, do qual faz parte a iniciativa Internet.org, uma plataforma que tem como objetivo de conectar 4,5 bilhões de pessoas ainda sem acesso à internet no mundo e que tem gerado polêmicas pelo mundo.