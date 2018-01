Versão 'light' do Facebook virá para a América Latina - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

O aplicativo Facebook Lite, versão mobile para Android da rede social que usa um volume menor de dados foi oficialmente lançado pela rede social ontem. Anunciado inicialmente em janeiro, o app já estava disponível em alguns países da África e Ásia, como Bangladesh, Nepal, Nigéria, África do Sul, Sudão, Sri Lanka, Vietnã e Zimbábue. Agora, ele chega a mais países asiáticos e, em breve, a partes da América Latina, África e Europa, disse Vijay Shankar, gerente do produto, em uma entrevista.

Em muitos desses países, as pessoas ainda utilizam conexões móveis 2G, muito mais lentas e menos potentes que as redes 4G presentes na maioria dos países desenvolvidos.

“Queremos oferecer às pessoas a escolha para que, se houver limitações, eles ainda possam ter um acesso completo à experiência do Facebook”, disse Shankar.

O aplicativo exige menos de metade de um megabyte, limitando a utilização das taxas de transferência de dados para usuários de mercados emergentes. Enquanto o feed de notícias do Facebook ainda continua funcionando, com atualizações de status, notificações e fotos, o programa não suporta vídeos e serviços avançados de localização.

O Facebook Lite integra um plano de expansão da maior rede social digital do mundo em mercados emergentes. Antes neste ano, o presidente-executivo da companhia, Mark Zuckerberg, anunciou a Internet.org, uma plataforma de desenvolvimento mantida em conjunto com outros 6 parceiros com o objetivo de conectar 4,5 bilhões de pessoas ainda sem acesso à internet no mundo.

