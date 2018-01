Versão paga do Tinder será mais cara para usuários acima de 30 anos - Link - Estadão

App limitou curtidas em busca de uma forma de ganhar dinheiro. FOTO: Divulgação App limitou curtidas em busca de uma forma de ganhar dinheiro. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O aplicativo de paquera Tinder lançou nos EUA e no Reino Unido a sua versão paga chamada Tinder Plus, mas os preços cobrados pelo novo serviço, que oferece aos usuários a possibilidade de desfazer um não dado para alguém por engano e mudar a localização do app para qualquer país, para interagir com pessoas de outros lugares, geraram polêmicas e críticas. O motivo? O valor do serviço varia (muito) de acordo idade.

Nos Estados Unidos, o Tinder Plus custa US$ 9,99 por mês para usuários com até 29 anos. Para quem tem a partir de 30 anos, a assinatura custará o dobro: US$ 19.99. No Reino Unido, a discrepância é ainda maior: custa £3.99 para quem tem até 27 anos, e £14.99 para usuários a partir de 28 anos, um preço quase quatro vezes maior.

Um porta-voz disse ao site Re/Code que os preços foram baseados em vários testes feitos pela plataforma. Na internet, os usuários não perdoam e acusam o aplicativo de paquera de discriminação.

Curtidas limitadas.

Recentemente, o Tinder começou a promover uma série de mudanças para tentar tornar o app lucrativo, o que incluiu estabelecer um limite de curtidas diárias por usuário. O app agora permite que cada usuário avalie uma determinada quantidade de candidatos e então bloqueia a função para aquele dia. Só é possível voltar a conferir perfis após 24 horas ou adquirindo a versão paga do aplicativo.