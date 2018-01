Versão paulista do TED confirma mais três nomes - Link - Estadão

Versão paulista do TED confirma mais três nomes

Primeiro evento da comunidade TED no País, o TEDxSP tinha apenas um de seus 33 palestrantes confirmado, o pesquisador Steve Rehen, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Via Twitter, a organização da conferência confirmou mais três nomes: o cientista da Informação Sílvio Meira, a química Milena Boniolo e o escritor Augusto de Franco.

04/08/2009 | 18h13

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo