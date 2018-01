SÃO PAULO – O aplicativo Siri – que ‘conversa’ com os usuários – está sendo acusado de homofobia na Rússia. A polêmica surge após a publicação de um vídeo no Youtube que mostra as reações do app quando eram feitas perguntas com as palavras ‘gay’ e ‘lésbica’. Abaixo, a transcrição de uma das conversas entre o jovem e a Siri:

Alex: Siri, há clubes gay por perto?

Siri: Eu teria enrubescido se pudesse.

Alex: Como posso registrar um casamento gay na Grã-Bretanha?

Siri: (Silêncio)

Alex: Como registrar um casamento gay na Grã-Bretanha?

Siri: Vou fingir que não escutei isso…

Em nota, a Apple – desenvolvedora do aplicativo – afirmou que as reações aconteceram por causa de um erro no sistema. Segundo eles, a Siri russa já foi consertada e já não apresenta mais as respostas relatadas no vídeo.

Os internautas, porém, discutem a possibilidade da Apple ter seguido a política russa, que visa inibir a homossexualidade. Recentemente, uma lei que proíbe ‘propaganda homossexual’ foi aprovada. Antes disso, qualquer material que tratasse do tema já era classificado como inapropriado para menores de 18 anos.

O aplicativo ficou disponível em russo juntamente com a atualização do iOS para a versão 8.3. Nesta mesma atualização, a Siri ficou disponível na língua portuguesa.