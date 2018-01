Vestíveis se destacam no segundo dia da CES 2014 - Link - Estadão

Intel e Sony mostram protótipos que dão fôlego à área; ‘branco’ de Michael Bay e novidades dos games também marcam feira

SÃO PAULO – No segundo dia da CES, foram os vestíveis quem deram o tom da feira, puxados pela apresentação da Intel. Durante sua coletiva de imprensa, a fabricante de processadores mostrou que pretende mudar os rumos de seu negócio nos próximos anos, e apresentou o protótipo de um relógio inteligente autônomo, que pode funcionar sem o auxílio de um tablet ou smartphone.

Além disso, a empresa anunciou parcerias com companhias de moda como a Barney’s para vender aparelhos vestíveis e exibiu também o “Jarvis”, um headset inteligente capaz de escutar tudo que seu usuário diz, e, com a ajuda de um dispositivo Android, conectá-lo a listas de contatos, restaurantes e executar outras tarefas que o Google Now e o Siri já fazem.

Em comum, todos os gadgets mostrados pela Intel se baseiam no “Edison”, um microcomputador do tamanho de um cartão SD com conectividade Bluetooth e Wi-Fi baseado em Linux, e que deve servir como base para inovações no ramo dos vestíveis.

A Sony, por sua vez, apresentou o Core, um protótipo que deve ser, nas palavras da própria empresa, “o coração de seus aparelhos vestíveis e de fitness”, unido a funções como tirar fotos e guardar “pedaços da vida do usuário”. Ainda não há previsões de sua chegada ao mercado, mas a companhia japonesa pretende utilizá-lo em pulseiras e outros tipos de vestíveis – há quem cogite até que o Core possa ser incorporado à linha de smartphones Xperia. Outra novidade – ou curiosidade – da empresa foi o Tennis Sensor, um sensor que, preso a uma raquete de tênis, pode auxiliar quem o utiliza a melhorar seu jogo e se tornar o próximo Rafael Nadal. Ou quase.

Streaming

A companhia japonesa, entretanto, não teve grandes novidades apenas na área de vestíveis. Durante a coletiva de imprensa, a Sony anunciou ter vendido 4,2 milhões de unidades do PlayStation 4 desde o lançamento em novembro, e revelou ao mundo uma novidade que pode mudar o mundo dos games como o conhecemos hoje: o PlayStation Now, um serviço de streaming de games cuja versão beta será disponibilizada no fim do mês nos EUA.

Além disso, a empresa revelou oficialmente uma versão menor do Xperia Z1, o Xperia Z1 Compact, chamado até o momento de Xperia Z1S (e que lembra vagamente o iPhone 5C), e divulgou que começará um serviço de streaming para TVs com programas ao vivo e video-on-demand, sem dar mais detalhes.

Ontem à noite, quem também colocou o streaming na ordem do dia foi a Samsung, que assinou uma parceria com Netflix, Amazon, Comcast e DirecTV para fornecer conteúdo 4K para seus consumidores através do Samsung Smart Hub, além de trazer à tona o UHD Video Pack, um HD com filmes e documentários da Fox e da Paramount. O novo serviço vem de encontro a um dos grandes lançamentos da empresa na CES antecipado há alguns dias: a TV 4K de tela curva com 105 polegadas.

A empresa, que mostrou também novos modelos para os tablets GalaxyTab e GalaxyNote, teve sua apresentação marcada por uma surpresa negativa: chamado ao palco para falar sobre as novas TVs da Samsung, o diretor Michael Bay atrapalhou-se com o teleprompter, e, ao tentar improvisar, teve uma crise nervosa e saiu do palco, deixando o vice-presidente da companhia coreana Joe Stinziano falando sozinho.

TVs também foram os destaques de Panasonic e LG – a primeira fechou uma parceria com a Mozilla para utilizar o Firefox OS (tema da coluna dessa semana do Homem-Objeto) em suas smart TVs, enquanto a segunda ressucitou o webOS, sistema operacional da Palm, para a mesma finalidade. Ontem, a coreana também revelou que o G Flex, seu celular de tela curva, deve chegar às lojas americanas até o final de março por US$ 940 (desbloqueado).

A câmera ‘dadinho’ da Polaroid. FOTO: Reprodução

Já a Polaroid, que na última semana revelou que lançaria uma TV 4K acessível (com tela de 50 polegadas, o aparelho custa US$ 1 mil), trouxe à tona hoje uma curiosa câmera do tamanho de um… dado, que deve servir e satisfazer fotógrafos amadores de esportes que não tenham orçamento disponível para adquirir uma GoPro.

A câmera é capaz de capturar vídeo em 720p e tem 5 megapixels, além de microfone e luz de LED. O modelo será vendido a partir de US$ 99.

Windows & Android juntos

Além de se destacar na área dos vestíveis, a Intel também mostrou um computador capaz de mudar de sistema operacional (entre o Windows 8.1 e a mais recente versão do Android) com apenas um botão – em uma tecnologia similar à utilizada pela Asus em seu misto de laptop e tablet Transformer Book Duet.

Outra novidade da Intel em sua conferência foi que a companhia deixará de utilizar o nome McAfee para os seus programas de segurança, adquiridos há quase duas décadas do empresário John McAfee.

A partir de agora, o software começará a se chamar Intel Security – analistas dizem que a empresa busca se afastar do nome do criador do programa, que, em junho de 2013, lançou um polêmico vídeo difamando o programa que leva seu nome, com a participação de armas e drogas. Em entrevista à Reuters, McAfee se disse feliz pela alteração. “Há anos eu pedia à Intel para tirar meu nome do produto ou deixá-lo melhor”, comentou ele, que diz receber inúmeros emails de usuários reclamando do anti-vírus.

Games em PC

Além das novidades da Sony, os gamers tem dois bons motivos para olhar para a CES 2014 com ansiedade: primeiro, pela parceria que a Steam fez com 13 fabricantes para criar diferentes modelos das Steam Machines, dispositivos que, com especificações de PC e cara de console, podem brigar de frente com as gigantes Sony, Nintendo e Microsoft. Há uma variedade de máquinas diferentes, partindo dos US$ 500 até US$ 6.000.

O Project Christine, da Razer, onde cada módulo pode ser substituído facilmente. FOTO: Reprodução

Além disso, a Razer, especializada no público gamer, anunciou o Project Christine, um protótipo de computador facilmente customizável, onde processadores, memória RAM e placas gráficas podem ser facilmente instaladas e retiradas, satisfazendo jogadores exigentes.

A princípio, o conceito não tem data para chegar ao mercado, mas a se julgar pelo passado da empresa, – que, em 2012 revelou o Projeto Fiona, e no ano seguinte transformou-o no Razer Edge, um tablet com perfil de PC para jogos – não deve demorar muito.