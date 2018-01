Vevo chega ao Brasil - Link - Estadão

Plataforma de conteúdo multimídia chega ao Brasil e encerra problemas de indisponibilidade por falta de acordo de copyright

SÃO PAULO – Muitos frequentadores do Youtube já se decepcionaram ao se deparar com um aviso como esse aí de cima. Essa sensação desagradável não deverá se repetir agora que a Vevo, plataforma de conteúdo de entretenimento, finalmente chegou ao Brasil. A partir desta terça-feira, 14, a empresa anuncia o início das operações no País com cerca de 50 mil vídeos para o usuário brasileiro.

—-

Donos de um catálogo de artistas internacionais do circuito pop, como Justin Bieber, Rihanna, Katy Perry, David Guetta e Maroon 5, a Vevo (aqui pronunciada com “e” para evitar confusões com uma operadora de telefonia) chega no Brasil ofertando no seu conteúdo – videoclipes em HD e shows – artistas nacionais como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Paula Fernandes e NX Zero. O conteúdo nacional se tornou disponível graças a acordos selados entre uma representante da empresa no Brasil com as gravadoras.

Além do site (www.vevo.com), com versão adaptada para português, a Vevo chega com aplicativos para smartphones (iOS e Android), tablets (iPad) e, prontos a partir de setembro, apps para Xbox e Smart TVs.

Veja alguns dos vídeos disponíveis pela companhia: