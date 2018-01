Vevo vai lançar aplicativo para Apple TV - Link - Estadão

App deve chegar ao mercado já nesta semana; empresa também deve lançar versão para Smart TVs da Samsung

SÃO PAULO – O site de vídeos de música Vevo quer migrar para a TV e fechou contrato com a Apple e a Samsung para lançar um aplicativo na Apple TV e nas Smart TVs da empresa sul-coreana. Segundo o Wall Street Journal, o aplicativo para a Apple TV deve chegar ao mercado ainda nesta semana. Já nas TVs da Samsung, deve demorar algumas semanas.

O aplicativo da Vevo teria, além dos videoclipes sob demanda, um canal com conteúdo original 24 horas. A estratégia teria como objetivo expandir o alcance da Vevo além do YouTube, principal parceiro do site desde 2009. Em maio, o canal da Vevo teve 50,2 milhões de visitantes únicos no YouTube.

Para aumentar as fontes de receita do canal com publicidade e diminuir a dependência do YouTube, a Vevo lançou recentemente aplicativos para Xbox 360 e para o decodificador de TV Roku.

O Google, porém, quer manter a Vevo próxima do YouTube, já que detém uma boa porcentagem da receita da Vevo com anúncios – que segundo especialistas, poderia chegar a 50%. Recentemente, o Google investiu US$ 50 milhões no site em troca de 10% de participação no negócio.