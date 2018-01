Viber cria função de conversas abertas ao público de olho em segunda tela - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O Viber apresentou nessa terça-feira, 26, uma nova versão de seu aplicativo de mensagens, previsto para o começo de setembro. A principal novidade da atualização são os grupos abertos, ferramenta que deixará que salas de conversas públicas possam ser visualizadas por qualquer pessoa.

A função está disponível para dois grupos de usuários diferentes: os membros, que participam da conversa, e os seguidores, que, como à moda do Twitter, leem o que os membros dizem. Os seguidores também podem interagir na conversa, mas apenas entre si, em uma caixa de comentários à parte.

A intenção da empresa é utilizar o Grupos Abertos como um substituto de redes sociais na “segunda tela”, fazendo parcerias com canais de televisão, empresas de mídia e companhias, incentivando as conversas entre celebridades (que ocorrem bastante no Instagram e no Twitter).

“Nas redes sociais, por mais que as marcas busquem interatividade, a relação com o usuário ainda é muito institucional. A gente quer trazer o conteúdo dessas páginas respeitando a dinâmica de diálogo mais humano dos apps de mensagem”, declarou Luiz Felipe Barros, diretor da empresa no País. Por enquanto, já há parcerias fechadas com 40 empresas para o lançamento da ferramenta, incluindo a rádio MixFM e os canais Esporte Interativo e History Channel.