Viber lança serviço de chamadas pela internet - Link - Estadão

Empresa anunciou lançamento mundial de serviço semelhante ao Skype, para fazer ligações também para quem não tem o aplicativo

SÃO PAULO – Foi em maio deste ano que o aplicativo de mensagens Viber deu um passo definitivo para se tornar concorrente direto do Skype, da Microsoft, com o lançamento de uma versão do seu famoso serviço de mensagens de texto e ligações para desktop.

Mas ainda faltava um detalhe: o Viber até agora só permitia realizar chamadas gratuitas entre dois usuários do aplicativo. Isso mudou nesta terça-feira, 10, com o lançamento de um novo aplicativo para iOS e sistema Android munidos do novo serviço Viber Out.

O recurso oferece a possibilidade de realizar ligações para números que não tenham aplicativo instalado, por meio de crédito pré-pagos adquiridos de forma semelhante ao Skype.

O Viber Out já havia sido testado nas Filipinas após o tufão que devastou o país. Nesta terça-feira, a empresa lançou o serviço mundialmente para os cerca de 200 milhões de usuários dos 193 países onde atua.

“O Viber Out dá a milhões de usuários uma nova forma de usar o Viber e a certeza de que eles poderão entrar em contato com quem quiserem a qualquer hora, e vamos sempre tentar manter as taxas mais baratas possíveis para isso”, disse por meio de comunicado o CEO da empresa, Talmon Marco.

Na estreia do serviço o Viber também divulgou em seu site uma tabela comparando seus preços ao do concorrente Skype. Embora o Brasil não esteja na lista, o site da ferramenta indica que o minuto da ligação para telefones fixos por meio da plataforma é de R$0,06 e de R$ 0,50 para celular.

Em entrevista ao Link em maio, Marco afirmou que pretende ser melhor do que o Skype. “O Skype até tem um aplicativo, mas não é uma empresa com foco no mercado móvel como nós”, disse. Ele também revelou planos de abrir um escritório no Brasil, um dos países com crescimento mais rápido dentro da plataforma.

Como funciona

Para acessar o Viber Out, clique na aba mais do aplicativo e escolha o serviço. Os créditos para fazer ligações podem ser adquiridos no site do Viber ou dentro do próprio aplicativo.