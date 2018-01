Viber lança versão para desktop - Link - Estadão

Empresa anunciou também ter alcançado a marca de 200 milhões de usuários em todo o mundo

SÃO PAULO – O Viber anunciou nesta terça-feira, 7, o lançamento de uma versão para desktop do seu famoso aplicativo, compatível com os sistemas Windows e Mac OS X, o que torna oficialmente a empresa uma concorrente direta do Skype, da Microsoft.

A companhia também anunciou ter alcançado a marca de 200 milhões de usuários, o que a coloca como forte concorrente de mais outra empresa: o WhatsApp, hoje o mais famoso app de mensagens do mundo que, embora não divulgue números, afirmou recentemente ter mais usuários do que o Twitter – que possui 200 milhões de usuários únicos por mês.

O Viber para desktop usa o número de telefone como ID do usuário, portanto, é necessário também ter o app instalado no celular para usar o sistema no computador.

O programa sincroniza contatos, mensagens e histórico do telefone para o computador, de forma que todas as mensagens recebidas no aplicativo também possam ser lidas quando o sistema for acessado no desktop. É possível não só fazer ligações, como transferí-las de um sistema para o outro e fazer chamadas de vídeo entre usuários do desktop.

Uma atualização para os apps também foi disponibilizada, trazendo mudanças principalmente para quem usa os sistemas Android e iOS. Além de mensagens em vídeo, foram adicionados novos “adesivos” (similares aos emojis, mas maiores), a possibilidade de ver a última vez que um usuário esteve online, além de algumas melhorias no sistema de fotos e outras correções.

O CEO da empresa, Talmon Marco, afirmou que o app para Android, em especial, foi redesenhado para parecer menos com o iOS. Um novo aplicativo para BlackBerry é outra novidade disponível a partir de hoje. O Viber acrescentou ainda versões em oito novos idiomas ao portfólio, totalizando 27 idiomas.

Veja o vídeo que explica o funcionamento do Viber para desktop:

