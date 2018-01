Viber migra do celular para o PC - Link - Estadão

Aplicativo de mensagens e chamadas pela internet lança versão desktop para atrair usuários e competir com o Skype

SÃO PAULO – Enquanto o Vale do Silício reagia com surpresa às notícias de que o aplicativo de mensagens WhatsApp já era maior que o Twitter – com seus 200 milhões de usuários – e de que o MSN Messenger chegava ao fim, mais de 100 desenvolvedores trabalhavam silenciosamente nos escritórios do Viber, no Chipre, em Israel e na Bielo-Rússia, em um novo projeto.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Marco diz que Viber pode chegar a 300 milhões de usuários até o fim do ano. FOTO: Albert Gea/REUTERS

O trabalho foi revelado na semana passada, quando Talmon Marco, presidente executivo do Viber, lançou a versão para desktop do aplicativo de mensagens que também faz chamadas telefônicas pela internet. E aproveitou a ocasião para avisar que o seu app já tem 200 milhões de usuários.

Há tempos o Viber tem crescido longe dos holofotes – até o fim de 2012, o aplicativo tinha 140 milhões de usuários. Com os anúncios recentes, entrou de vez na corrida pela liderança do mercado móvel de mensagens.

A empresa foi criada em 2010 por Marco e três amigos que trabalharam com ele no site de compartilhamento de arquivos iMesh. Usuários frequentes de serviços como o MSN Messenger e Skype, os amigos queriam levar a experiência do computador para o celular. Com base nessa ideia, surgiu o Viber.

Na semana passada, porém, eles fizeram o caminho oposto em busca de mais mercado. “Podemos chegar a 300 milhões de usuários até o final do ano? É possível que sim”, disse Marco ao Link (veja entrevista). Apesar de o Skype ter um app para celular desde 2009, Marco diz que o Viber leva vantagem. “Eles não são uma empresa genuinamente móvel como nós.”

O principal foco de investimento do Viber hoje é na área de tecnologia. Dos 120 funcionários, 100 são da área de desenvolvimento.

Entre os mercados que estão na mira da empresa está o Brasil. O País é o nono na lista de novos usuários e está entre os 25 que mais usam o aplicativo. “O Brasil cresce mais rápido do que o restante do mercado. Estamos curiosos para saber o que está acontecendo aí e considerando uma visita este ano”, diz. A empresa já cogita até abrir um escritório por aqui.

Barreiras. Em alguns países, o sistema é alvo de boicote. A Síria e o Irã chegaram a proibir a ativação do serviço, e a operadora europeia Vodafone teria limitado o uso do app por meio da sua rede de dados. Serviços como o Viber são considerados responsáveis pela perda de receita com SMS. “Os aplicativos são uma forma de as operadoras acelerarem a obtenção de novos clientes para planos de dados”, defende Marco.

O Viber ainda não gera receita. Avesso ao modelo de publicidade, Marco diz que nunca vai cobrar pelo serviço básico de mensagens e ligações. “Neste ano queremos cobrar por algumas ferramentas extras, como os adesivos”, diz. Com o crescimento rápido porém, a conta da empresa está cara demais para um negócio que nunca recebeu investimento. Marco diz que “definitivamente” está à procura de apoiadores.

A disputa pela liderança no mercado móvel ainda está longe do fim, mas o CEO já mostra alguns sinais de cansaço. “É um grande desafio comandar uma empresa que cresce tanto e tão rápido”, diz. “Quero tirar férias. Quem sabe no Brasil.”

Chamadas em vídeo são novidade

Além de enviar mensagens de texto, fotos e fazer ligações, a versão para desktop do Viber efetua também chamadas em vídeo. Para instalar o programa no computador é necessário ter o aplicativo no celular. O Viber sincroniza as duas plataformas e permite transferir ligações entre elas.

—-

Leia mais:

• Talmon Marco: ‘Queremos ser maiores que o Skype’

• Link no papel – 13/5/2013