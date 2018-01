Viber tem site invadido por hackers sírios - Link - Estadão

Site de aplicativo de mensagens israelense é hackeado por grupo que se declara apoiador de Bashar al-Assad

SÃO PAULO – O site do aplicativo de mensagens e chamadas pela internet Viber foi hackeado pelo Exército Eletrônico Sírio, grupo que se declara apoiador do ditador Bashar al-Assad. O Viber é de origem israelense.

Durante o tempo em que permanceu invadido, a home do site exibia a seguinte mensagem, seguida da imagem de um sistema hackeado:

“Caros usuários do Viber,

O israelense Viber está espionando e rastreando você.

Não conseguimos invadir todos os sistemas do Viber, mas a maioria deles é projetada para espionagem e rastreamento.”

Além da home, a página de suporte técnica também foi alterada, exibindo uma página “403 Forbidden” no seu lugar.

Na imagem exibida pelos hackers, aparecem números de IP e UDID (“identificar de dispositivo único”) de chamadas e mensagens feitas pelo Viber.

O site 9to5mac.com obteve uma declaração do Viber sobre o ocorrido. Nela, a empresa explica que um empregado foi vítima de um ataque de phishing (instalação de software malicioso num sistema para roubo de dados) via email. Através do ataque, chegou-se a um painel de atendimento ao cliente e um sistema de administração de suporte.

“É importante enfatizar que não houve exposição de dados confidenciais de usuários e que o banco de dados do Viber não foi ‘hackeado’”, diz a declaração. Segundo o Viber, informações privadas de usuários não podem ser acessadas através desse tipo de ataque.

O site do Viber voltou a funcionar normalmente.

