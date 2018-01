Victoria's Secret lança sutiã que monitora batimentos cardíacos - Link - Estadão

Maria Tereza Matos / Especial para o Estado

SÃO PAULO – Um sutiã inteligente é a nova aposta da marca americana de lingerie Victoria’s Secret. A empresa acaba de lançar um modelo esportivo que permite monitorar os batimentos cardíacos.

O Incredible (incrível, em português) possui eletrodos internos costurados ao tecido, sendo necessário que a usuária tenha um monitor cardíaco para checar os resultados. Segundo a Victoria’s Secret, o sutiã será compatível com as principais marcas de monitores do mercado, embora ainda não tenha especificado quais.

A empresa responsável pela tecnologia é a finlandesa Clothing + que também criou produtos inteligentes para Adidas e Under Armour. O preço sugerido do novo modelo é de U$ 75.

Em 2013, a Microsoft também produziu um “smart-bra”. Com sensores removíveis que monitoram batimentos cardíacos e a atividade da pele, é possível saber se a usuária está estressada. O propósito é evitar o ganho de peso como resultado de fatores emocionais. O modelo ainda se encontra em fase de testes.