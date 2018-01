Vida de Alan Turing vai virar filme com ator de 'Sherlock' - Link - Estadão

Benedict Cumberbatch (“Sherlock”, “O Hobbit”) é o responsável por encarnar Alan Turing na telona. FOTO: Divulgação Benedict Cumberbatch (“Sherlock”, “O Hobbit”) é o responsável por encarnar Alan Turing na telona. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Um dos maiores heróis da Segunda Guerra Mundial esteve longe de pisar num campo de batalha, travando combates contra números e algoritmos. Trata-se do matemático inglês Alan Turing, responsável por quebrar o código da Enigma, uma poderosa máquina usada pelos nazistas para enviar mensagens secretas para seus batalhões, comandando a ação dos representantes do Eixo no conflito. No fim do ano, essa história vai virar filme.

“The Imitation Game” (sem título ainda em português) estreará nos cinemas dos EUA em 21 de novembro, e traz o ator Benedict Cumberbatch (“Sherlock”, “O Hobbit”, “Doctor Who”) no papel de Turing, um herói com duas lutas – uma externa e uma interna.

A externa é a que o fez célebre, por conseguir, ao criar o que muitos chamam de “o primeiro computador da história”, abreviar a Segunda Guerra Mundial. A interna é o seu conflito com o fato de ser um homem gay em um momento na história da Inglaterra em que ser homossexual era ilegal.

O primeiro trailer de “The Imitation Game” estreou na rede na manhã dessa segunda-feira. Assista: