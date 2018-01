Vida Digital: Criador de criaturas - Link - Estadão

Imagine trabalhar com Steven Spielberg, James Cameron, J.J Abrams e Ridley Scott. E fazer isso dedicando um dia da semana para cada um?

Essa foi a realidade de Neville Page há alguns anos. Formado em design industrial, ex-ator e comediante, Page é uma das maiores referências quando o objetivo é dar vida, no cinema, a criaturas fantásticas, dentro de grandes histórias, que façam o público acreditar se tratarem de seres reais.

Neville desenhou o ‘banshee’, a criatura voadora de Avatar; o monstro de Star Trek e o misterioso ser de Cloverfield

O inglês, nascido em família meio musical meio circense, costumava passar dias na casa de Cameron presenciando a passagem de todo o mundo de Avatar da cabeça do diretor para rascunhos no papel. “Eu fiquei impressionado. Seguindo as ideias dele, fazíamos desenhos e ele avaliava. Éramos designers trabalhando para outro designer”, lembra Page em entrevista ao Link.

Com o tempo, Page acabou entrando para o clube de prediletos de Cameron e Abrams (produtor de Lost). Ele credita isso a seu passado como ator e sua formação em design industrial. “Por causa disso, me obrigo a pensar, antes de desenhar, na personalidade de cada criatura, no jeito como ela se move. Não adianta ser um monstro super criativo, mas sem lógica mecânica.”

Raro hoje é o filme sem efeitos visuais. Page analisa que a tecnologia, o interesse do público, o aumento de investidores e a internet são fatores que fazem do hoje o melhor momento para designers. “Com a tecnologia, a gente pode imaginar qualquer coisa e torná-la real. Em compensação, a cobrança do público por criaturas que pareçam mais e mais reais é muito maior.”

Mesmo tendo se mudado para Los Angeles para ficar mais perto de Hollywood, Page defende que bons trabalhos de design e bons filmes podem sair de qualquer lugar. “Brasil e Índia tem condições para isso”, opina. “A internet é um excelente portfólio, é possível ver coisas lindas feitas por jovens no YouTube.”

A produção com Cameron foi o auge da carreira de Page, mesmo tendo trabalhos de peso em seu currículo: as criaturas de As Crônicas de Nárnia (Andrew Adamson), Watchmen (Zack Snyder), Minority Report (Steven Spielberg), as roupas de Tron (Joseph Kosinski), e, mais recentemente, Lanterna Verde (Martin Campbell).

Cameron, Abrams e Scott, aliás, já cotam o designer para novos trabalhos, como as sequências de Avatar (a serem lançadas em 2014 e 2015), Star Trek 2 e um novo Alien.

—-

Leia mais:

• Link no Papel – 30/05/2011