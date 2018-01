Video Ataq leva VJs ao Rio - Link - Estadão

O evento gratuito Video Ataq chega nessa sexta-feira ao Rio de Janeiro trazendo alguns dos maiores nomes da cena contemporânea de Mapping e VJing. Com curadoria de Jodele Larcher, do azOia Lab, o Video Ataq vai combinar palestras e mesas redondas com três dias de festa.

O Video Ataq acontece no Parque das Ruínas, em Santa Teresa, onde serão irradiadas as projeções em todo o prédio e seu entorno. Com localização privilegiada no alto do bairro, e ao ar livre, o trabalho dos VJs poderá ser conferido de diversos pontos da cidade, como a Lapa e a Praia do Flamengo. Confira no vídeo abaixo como funciona o Video Ataq e as projeções no Parque carioca.

Serviço:

VIDEO ATAQ

Local: Parque das Ruínas, Santa Teresa – Rio de Janeiro (Rua Murtinho Nobre, 169 – próximo ao largo Curvelo)

Preço: Entrada gratuita

Dia 13 | Sexta-Feira

PERFORMANCES AO VIVO | 18h00 as 22h00

Projeções em Mapping

Az0ia Lab + John John (RJ)

VJ Xorume | Quase-Cinema Lab (DF)

Coletivo Desconstrução (GO e DF)

VJ Spetto (SP)

AntiProjeto (CE)

Performance Poética “Sexta- Feira 13” de Tavinho Paes

Som com a Festa Febre (DJ Calbuque, Marcelinho da Lua e MC Angelo B / dubstep, drum n bass)

OFICINAS | 16h as 19h

Oficina de Introdução ao Mapping com VJ Spetto

Oficina de “Criação colaborativa em arte de nova mídia – Introdução ao software Isadora” com Armando Menicati

MESA-REDONDA | 15h as 16h

“Mapping e interatividade na arte da projeção.” com Armando Menicati, VJ Spetto e Jodele Larcher. Mediação: Prof. Fernado Salis

Dia 14 | Sábado

PERFORMANCES AO VIVO | 18h00 as 22h00

Área externa e fachada do Parque das Ruínas:

Az0ia Lab + Moana Mayall (RJ)

3 Live | VJ Spetto (SP), VJ Zaz (Portugal) e Phantasma(SP)

Laki Lazlo

AntiProjeto

Som com DJ Leo Justi (Baile Funk com Baltimore Club e Electro House)

Cinema ao vivo com Claudio Monjope

OFICINAS | 16h as 19h

“Soluções tecnológicas para Vjing” com Alexis (VisualFarm)

“QuaseCinemaLab” com Alexandre Rangel

MESA-REDONDA | 15h as 16h

“A arte dos Vjs” com Laki Lazslo (criador do maior torneio de VJ do mundo, que terá sua primeira eliminatória no Brasil na semana seguinte ao VideoAtaq: VJTorna) + Pedro Zaz (Vencedor do último VJTorna). Mediação: Prof. Fernando Salis

Dia 15 | Domingo

PERFORMANCES AO VIVO | 18h00 as 22h00

Az0ia Lab + VJ Fernando Salis (RJ) + Leo Oliveira (RJ)

Bóris Eldestein e Ilan Katin | Modul8 (Suíça)

VJ 1mpar (BH)

VJ Alexis (SP)

Som com a festa Little Black is Fuck! (DJ Joca-san, DJ Brant e Luizinho LBF / nu funk, electro breaks e drum’ n bass)

Cinema ao vivo com Timba

OFICINAS | 14h30 as 17h30

Oficina “AntiProjeto Itinerante” com AntiProjeto

Oficina de Mapping via Modul8 com Ilan Katin e Bóris Eldestein (criadores do software Modul8)

MESA-REDONDA | 18h as 19h

Mesa redonda de encerramento com Jodele Larcher, Bóris Eldestein, Ilan Katin e Fernando Salis