Vídeo deve responder por 84% do tráfego até 2018; diz Cisco - Link - Estadão

WASHINGTON – O consumo de vídeo somente na Copa do Mundo vai gerar um tráfego de Internet equivalente a quase todo o tráfego na Austrália em 2013, segundo um novo relatório da Cisco mostrando que o crescimento no tráfego da Internet é puxado pelo vídeo.

O relatório, que diz que vídeo deve crescer para 84% do tráfego na Internet nos Estados Unidos ante cerca de 78% atualmente, levanta questões sobre se as provedoras de serviço de Internet devem priorizar o tráfego, o que se tornou um ponto polêmico.

“No futuro em algum ponto, a cada mês vai parecer que há uma Copa pois o consumo não para de crescer”, disse Robert Pepper, vice-presidente política de tecnologia global da Cisco.

A Cisco, uma das maiores fabricantes de equipamentos de redes, analisa o uso e a velocidade de dispositivos, conexões e dados para realizar uma projeção anual do crescimento do tráfego na Internet.

O relatório, divulgado nesta terça-feira, vem conforme a Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) debate legislação sobre o tráfego na Internet, ou “neutralidade na rede”, que pode conceder para companhias de telecomunicações o direito de priorizar tipos de tráfego.

Críticos das alterações propostas temem que as regras criarão “vias rápidas” para companhais que pagam e tráfego mais lento para os outros.

Nem todo o tráfego de Internet será igual, segundo o relatório. Dispositivos médicos conectados via Internet, por exemplo, terão um perfil de dados diferente da transmissão de vídeo, mas uma maior urgência de velocidade.

O relatório prevê que, até 2018, as máquinas conectadas à Internet vão ultrapassar as televisões como os dispositivos conectados com crescimento mais rápido, correspondendo a mais de 46 por cento do tráfego de dados, ante atuais 25%.

