Vídeo mostra pistola feita com impressão 3D - Link - Estadão

Peças da pistola Lilberator, fabricada através de impressão 3D FOTO: Reprodução

Os arquivos das dezesseis peças da controversa arma foram disponibilizados para impressão em plástico ABS

SÃO PAULO – A organização americana Defense Distributed divulgou o primeiro vídeo de demonstração de sua pistola fabricada a partir da impressão 3D, chamada “The Liberator”. O subtítulo do vídeo proclama “a alvorada das armas ‘wiki’” (o termo ‘wiki’ é usado para plataformas colaborativas).

A pistola é toda feita de plástico ABS (com exceção de um prego de metal usado como pino de disparo e um bloco de aço, este obrigatório por lei para que a arma possa ser registrada por detectores de metal) e só dá um tiro de cada vez. Os arquivos para as dezesseis peças já estão disponíveis para download gratuito (o link para download, porém, não funcionava quando do fechamento da matéria). O site aceita doações.

A Defense Distributed foi criada pelo estudante de direito Cody Wilson, de 25 anos, e tem um discurso anarquista e provocador. “Como irão se comportar os governos se um dia precisarem funcionar sabendo que todo e qualquer cidadão tem acesso quase instantâneo a uma arma de fogo através da internet? Vamos descobrir.”

Em entrevista à Forbes, Cody Wilson disse: “Você pode imprimir um dispositivo letal. É meio assustador, mas é isso que queremos mostrar”.

Wilson é, claro, uma figura controversa no meio da impressão 3D. No Thingiverse, site do fabricante de impressoras 3D Makerbot de arquivos de impressão, baniu seus projetos além de qualquer outro relacionado a armas e munições. Wilson começou então o Defcad para vender os projetos proibidos pelo Thingiverse. Ali podem ser encontrados, por exemplo, arquivos para impressão de peças do rifle AR-15.

O deputado estadual Steve Israel, do Partido Democrata, pressiona pela proibição da impressão 3D de armas e peças. “Pontos de segurança, checagens de dados e regulamentos para armas não terão muito efeito se criminosos puderem imprimir armas de fogo em casa e passar com essas armas de fogo por detetores de metal sem que ninguém saiba”, declarou o político em um comunicado à imprensa.

No Brasil, fabricação e montagem de armas de fogo sem autorização prévia é proibida. O artigo 17 do Estatuto do Desarmamento define como crime “…desmontar, montar, remontar… no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”, especificando que ”equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência.”