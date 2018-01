Vídeo pornô sobe em canal do Vila Sésamo - Link - Estadão

Conteúdo irregular chegou a ficar 22 minutos no ar no canal do programa Vila Sésamo no YouTube

SÃO PAULO – No lugar de Garibaldo e Gugu, sexo explícito. Hackers invadiram o canal de YouTube do programa infantil Vila Sésamo neste sábado, 15, e colocaram imagens de filmes pornô. O conteúdo irregular chegou a ficar 22 minutos no ar.

O site publicou um pedido de desculpas, assegurando que o conteúdo já havia sido normalizado. Também indicou o site oficial do programa para quem quiser assistir vídeos com crianças em idade pré-escolar num “ambiente seguro e amigável para as crianças”.

Vila Sésamo é um clássico da TV infantil, lembrado com carinho por quem foi criança nos anos 70. No Brasil, passou entre 1972 e 77, nas TVs Cultura e Globo.