Videochamada do Skype para Android - Link - Estadão

??? Skype finalmente permite videochamadas no seu aplicativo para telefones Android, OS do Google

LONDRES – O Skype, que será comprado pela Microsoft por 8,5 bilhões de dólares, apresentou um novo serviço nesta quinta-feira, 29, para permitir que usuários de celulares com o sistema Android façam videochamadas gratuitas para seus contatos no Skype e inclusive para donos de iPhones, da Apple.

—-

A companhia afirmou que a atualização do aplicativo para Android, inicialmente, dará suporte a videochamadas em aparelhos selecionados das marcas HTC e Sony Ericsson e, mais tarde, em outros telefones.

“Estamos comprometidos a levar as videochamadas do Skype para o maior número possível de plataformas”, afirmou o diretor de marketing e produtos do Skype, Neil Stevens, em comunicado.

O aplicativo ajudará fabricantes de aparelhos baseados no Android, do Google, a competir com o serviço FaceTime, lançado pela Apple no ano passado para o iPhone e agora disponível para o tablet iPad 2 e computadores Mac.

As videochamadas também podem ajudar a Microsoft, nova dona do Skype, a promover sua plataforma para smartphones Windows Phone, que será usada em aparelhos da Nokia em um esforço da empresa finlandesa para competir com Android e Apple.

/ Reuters