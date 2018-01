Videoconferência do Skype no iPhone e iPad - Link - Estadão

O Skype não esperou nem o começo da Consumers Eletronic Show (CES), em Las Vegas, para anunciar a atualização que levou a capacidade de videoconferência para aparelhos da Apple, como o iPhone, iPod Touch e iPad. A nova versão do aplicativo receberá ligações de vídeo via conexão 3G ou wireless, de dispositivo para dispostivo e do aparelho portátil para um desktop.

Antes disso, a companhia havia liberado os videochats apenas para o smartphone Nokia N900, e só agora amplia significativamente a sua base de acesso. A intenção da empresa é fazer que mais pessoas possam se interessar em comprar seus serviços premium, que sustentam que o programa seja gratuito e sem publicidade.

Em junho, o Skype tinha 560 milhões de usuários no mundo, juntando tanto aqueles que o usam em aplicativos móveis quanto nos fixos. Na primeira metade de 2010, videochamadas representaram cerca de 40% do tempo gasto no programa.