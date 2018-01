Videogames além dos consoles - Link - Estadão

Com novas áreas temáticas, Gamescom, maior feira de games da Europa, discute celulares, tablets e jogos sociais

A Gamescom deste ano conta com 550 expositores. FOTO: Martin Meissner/AP

COLÔNIA – Os jogos para celulares, tablets e redes sociais ganham cada vez mais espaço no lazer dos usuários, uma tendência presente na feira europeia Gamescom, onde estão à mostra novas propostas e em debate o futuro destas plataformas.

A Gamescom, mais importante feira de videogames da Europa, que ocorre em Colônia (Alemanha) até o dia 21 de agosto, inclui nesta edição conferências e debates em torno de quatro novas áreas temáticas: celular e tablets, comunidades online, jogos independentes e jogos sociais.

Ao contrário de em outras grandes feiras do setor, como o E3 de Los Angeles, onde é difícil encontrar jogos que não sejam destinados aos consoles, a Gamescom se adapta às novas tendências para mostrar suas propostas ao público e fazer negócios.

Essa é a sensação de Sina Kamala, diretora de comunicação da desenvolvedora de jogos sociais Wooga. A companhia lançou, em Colônia, Magic Land, mais um título que soma-se a outros da empresa consolidados no Facebook, como o concurso de inteligência Brain Buddies e o centro veterinário Happy Hospital.

Um dos obstáculos a este tipo de videogame é que, como os usuários não costumam investir dinheiro nele, podem abandoná-los rapidamente. Por isso, Sina insiste na necessidade de incluir atualizações “semanalmente”, postura que para a Wooga refletiu-se inclusive no aumento do número de funcionários, que cresce proporcionalmente ao sucesso dos produtos.

Pesos pesados. A Eletronic Arts é uma das grandes desenvolvedoras que recentemente aderiu aos jogos sociais com clássicos adaptados como The Sims Social.

A porta-voz da Wooga afirma que, embora “seja interessante” ver o que fazem as grandes empresas “no âmbito social”, sua companhia não está “assustada” com a concorrência: “eles que devem ficar surpresos com o que conseguimos sendo uma empresa tão pequena, com cem trabalhadores”.

A Bethesda é outra companhia que se adaptou aos novos tempos, lançando uma versão do popular RAGE para os dispositivos Apple, uma iniciativa que rendeu 100 mil seguidores no Facebook, recorde que a empresa premiou permitindo download gratuito do jogo durante esta semana.

A Sony não quer ficar atrás: além de dedicar espaço ao seu celular-console Xperia Play, seu Uncharted: Golden Abyss foi premiado no Gamescom como o melhor jogo para celular da feira.

Apostas. Na carta de boas-vindas aos visitantes de Gamescom, o diretor da associação alemã de software de entretenimento interativo, Olaf Wolters, também deixa claro esta tendência em direção aos novos suportes de videogames.

Os desenvolvedores de jogos dirigem o foco agora para conquistar a atenção das mulheres de maiores de 40 anos e, em geral, pessoas com pouco tempo livre, um mercado aberto ao lazer digital interativo através de celulares, redes sociais e navegadores da internet.

