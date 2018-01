Vídeos ajudam a divulgar games - Link - Estadão

Ferramenta Everyplay colabora na divulgação de games utilizando vídeos feitos pelos próprios jogadores

SÃO PAULO – Conseguir uma boa divulgação é a chave para popularizar algo. Se ela for grátis melhor ainda.

A ferramenta Everyplay, criada pela empresa Appflier, pretende oferecer esse tipo de apoio aos desenvolvedores de games com uma ideia simples: possibilitar de um jeito fácil a criação de vídeos dos games feitos pelos próprios usuários.

De maneira gratuita, o desenvolvedor acrescenta no seu jogo o sistema do Everyplay e os jogadores podem criar vídeos de suas partidas instantaneamente, que depois podem ser compartilhados dentro da ferramenta ou em outras redes socias, incluindo o YouTube.

Além da mera reprodução de uma cena do jogo, um dos recursos lançados recentemente, ainda em fase beta, permite que o jogador registre também suas reações enquanto joga.

O potencial de viralizar é grande – seja uma reação exagerada ou uma façanha realizada pelo jogador.

A expectativa dos criadores do Everyplay é que o sucesso dos vídeos do jogo colabore para que o game ganhe usuários e se destaque no ranking de games da App Store, tirando ele do limbo onde caem vários jogos lançados diariamente atingindo poucos usuários.

Em funcionamento há cerca de dois meses, no momento apenas oitos jogos participam do Everyplay: Jumpmaster, ARDrone Sim, Jumpin’ Puppy, Sword & Glory, Fat Cat Rush, Critical Missions, Ice Rage e Stair Dismount.

O Star Dismount, por exemplo, já teve 10 mil vídeos compartilhados em um mês, alguns com milhares de visualizações. “Uma vez que você está em um jogo, você quer começar a se gabar, a partilha de dicas e truques. Agora você pode realmente mostrar o quanto você é bom”, disse o fundador da empresa, Jussi Laakkonen, em entrevista ao site TechCrunch.

Laakkoonen criou a Appflier por conta de sua frustração ao não consegui divulgar bem os jogos que criava. Construindo uma rede de promoção cruzada para desenvolvedores de jogos independentes no Facebook, sua empresa conseguiu atrair 150 milhões de usuários para os 800 jogos que fazem parte de sua rede. O sucesso Song Pop, por exemplo, é um deles. Tudo gratuitamente.

O Everyplay é uma tática para alcançar um universo além do Facebook e que não para de crescer em smartphones e tablets.

Veja um exemplo: