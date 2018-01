Vídeos de Taylor Swift dobram de audiência após retirada do Spotify - Link - Estadão

FOTO: Divulgação FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A batalha Taylor Swift X Spotify acaba de ganhar mais um capítulo: depois que a cantora retirou suas canções do serviço de streaming, seus vídeos no YouTube tiveram suas visualizações duplicadas, de acordo com levantamento feito pelo site americano Mashable.

Na semana encerrada no dia 9 de novembro, as canções de Taylor tiveram 24 milhões de visitas – contra 12,5 milhões na semana anterior. Uma semana seguinte, com o lançamento do clipe de “Blank Space”, single do disco 1989, Taylor viu o crescimento de audiência ser de 72%.

O álbum 1989, lançado pela cantora no início do mês, é o maior sucesso da indústria fonográfica em vendas físicas nos EUA desde 2002: em sua primeira semana, vendeu 1,3 milhão de cópias – o melhor índice desde The Eminem Show, lançado pelo rapper Eminem em 2002. O álbum 1989 é ainda o líder da Billboard 200 há três semanas, parada de sucessos que mede os discos mais vendidos nos EUA semana a semana.

Tradicionalmente, a Billboard só incluía em sua cotação dos discos mais vendidos da semana as vendas de álbuns em lojas físicas, mas, nesta semana, a revista anunciou uma revisão na medição feita pela Nielsen SoundScan: a partir de agora, músicas escutadas em serviços de streaming e downloads digitais serão incluídos na cotação.

A mudança na medição, no entanto, não afetaria o sucesso de uma cantora como Taylor Swift. Pelo menos é o que acredita David Bakula, analista sênior da Nielsen, que faz as medições para a Billboard. “Nenhum serviço de streaming poderia tirar o primeiro lugar de Taylor nessa semana”, disse ele ao New York Times.

Fica a pergunta: Taylor e Spotify voltarão a ficar juntos mais alguma vez?