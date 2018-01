'Vigilância dos governos está em ascensão' - Link - Estadão

Relatório do Google indica aumento dos pedidos de dados de usuários e de remoções de conteúdo em todo o mundo

SÃO PAULO – De acordo com um relatório divulgado pelo Google nesta terça-feira, 13, a empresa recebeu 20.938 solicitações de dados do usuário no primeiro semestre de 2012. É o maior número já registrado pelo Relatório de Transparência do Google, que é atualizado semestralmente desde 2010. As solicitações se referem a 34.614 contas de usuários em todo o mundo.

“A vigilância dos governos está em ascensão”, escreveu Dorothy Chou, analista sênior de políticas do Google, em um post publicado no blog da empresa. “Os pedidos de dados de usuários têm aumentado desde que lançamos o relatório pela primeira vez.”

O Brasil é o terceiro país que mais fez pedidos de dados de usuários no semestre. Foram 1.566 solicitações, envolvendo 2.640 contas. A porcentagem das solicitações de dados total ou parcialmente atendidas foi de 76%. Em um ano, o número de pedidos mais do que dobrou (foram 703 no primeiro semestre de 2011). Porém, a quantidade é menor do que em períodos anteriores. Entre julho e dezembro de 2009, por exemplo, houve mais de 3,6 mil solicitações no Brasil.

Outro crescimento foi no número de pedidos de remoção de conteúdo. No geral foram feitos 1.791 pedidos de por parte de autoridades de governos em todo o mundo para 17.746 peças de conteúdo. No Brasil, a maior parte dos pedidos de remoção, um total de 181 pedidos, acontecem por difamação (52%), seguido por falsificação de identidade (13%), privacidade e segurança (7%) e lei eleitoral (2%).

Entre os pedidos, o Google destaca a solicitação da remoção de sete postagens de um blog por supostamente difamarem a honra de um prefeito, de um juiz e de um chefe de polícia local do Estado do Pará. O pedido não foi atendido. A empresa também cita um mandado para remover 834 perfis por falsificação de identidade e outro que removeu 207 resultados das buscas por direcionarem a imagens e sites que fazem referência a um indivíduo.