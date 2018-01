Vila Belmiro estará no Google Street View - Link - Estadão

Estádio do Santos foi fotografado para sistema de mapas do Google, mas imagens só estarão disponíveis no ano que vem

Neymar faz reverência para ironizar técnico do Bolívar na vitória do Santos na Vila Belmiro. FOTO: Sebastião Moreira/EFE

RIO DE JANEIRO – O Google fotografou o estádio e os centros de treinamento do Santos para o Street View, seu serviço de mapas em primeira pessoa, informou nesta sexta-feira, 11, o escritório brasileiro da empresa. As imagens só estarão disponíveis para o público a partir de 2013.

Esta semana, o Google tirou fotos do gramado da Vila Belmiro, em Santos, usando um triciclo equipado com nove câmeras. O estádio, um dos menores do Brasil, com capacidade para cerca de 15 mil espectadores, é também um dos mais icônicos, por ter sido palco de atuação de Pelé.

Nessa quinta-feira, a Vila abrigou a vitória de 8 a 0 do Santos contra o Bolívar, da Bolívia, pela Copa Libertadores.

No Brasil, o Street View já fotografou cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba, além de áreas da floresta amazônica – como cinco comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, afluente do Rio Amazonas.

/ EFE