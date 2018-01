Vine ganha versão para navegadores - Link - Estadão

Serviço de vídeo do Twitter agora pode ser acessado por navegadores e traz ‘modo TV’

SÃO PAULO – O Vine, serviço de vídeo do Twitter que exibe filmes de até 6 segundos, agora pode ser visualizado em qualquer navegador – até o momento, o aplicativo só funcionava em sistemas operacionais móveis.

A versão em browser do Vine se parece muito com a extensão para web do Instagram, e permite aos usuários ver o feeds e perfis das pessoas que seguem, além de curtir e comentar vídeos.

Outra novidade da versão web do Vine é o modo TV, que permite ao usuário assistir o vídeo em tela cheia – simples, mas bastante interessante quando você lembra que não está mais vendo um filme em uma tela de 5 polegadas, mas sim em uma três vezes maior.